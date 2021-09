HÔPITAL AHMADOUL KHADIM / Le Président remet les clefs et les documents au Khalife Général des Mourides.

Comme annoncé, le Président de la République, avec sa délégation composée de plusieurs personnalités dont la première dame, est venu à Touba, ce samedi, pour procéder à l’inauguration de l’hôpital Ahmadoul Khadim. Un peu avant l’acte symbolique devant les portes de l’établissement, le président Macky Sall et le Khalife général des Mourides ont eu un entretien au terme duquel il a remis les clefs et les documents au Patriarche non sans signaler qu’il nourrit énormément de projets pour Touba. Parmi ces projets, il citera la mise en place d’un réseau d’assainissement viable afin de juguler les défaillances d’état de faire des terribles inondations qui sévissent depuis quelques semaines un mauvais souvenir .



Dans sa réponse, Serigne Mountakha, par l’entremise de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, fera part de son satisfecit au vu de tous les efforts que son hôte fournit au bénéfice de la cité. « Si ce n’était pas ce contexte de Covid-19, l’accueil aurait été d’un autre calibre. (…) Le magal est un événement, on ne peut plus important chez les Mourides. Cela est dû aux sacrifices innombrables que le Cheikh a consentis pour nous sauver ».



S’adressant plus directement au Président Macky Sall, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, toujours au nom du Khalife, réitérera la reconnaissance de celui-ci. « Le Khalife vous remercie de tout ce que vous faites pour lui et pour Touba. Vous ne ménagez aucun effort pour réaliser tout ce à quoi il aspire. Entre vous et lui, il y a une relation sincère qui procède de la volonté divine. Il sait tout ce que vous souhaitez pour la cité religieuse. Ce que vous aviez fait suffisait déjà. Mais, il a remarqué que vous multipliez les efforts pour que l’Université de Touba soit vite achevée. Aujourd’hui encore, vous revenez pour procéder avec lui à l’inauguration d’un hôpital de haute facture. Soyez assuré de son soutien et de ses prières ».



Serigne Mountakha Mbacké et le Président de la République se sont ensuite entretenus en privé. Ils sont tous les deux attendus à l’hôpital pour la cérémonie solennelle et sur place, ils seront accueillis par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.