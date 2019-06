HONORABLE MAGUETTE DIAKHATÉ : « En tant que leaders de l'Apr, notre silence dans l'affaire Aliou Sall est fumiste et méchant... À Mbacké comme ailleurs, tout le monde s'est tu! »

Parrain de la fête de fin d'année de l'école Sokhna Khary Penda Fall de Mbacké, l'honorable député Oumar Diakhaté dit Baye Maguette n'a pas raté l'occasion a lui offerte, pour attaquer les leaders de l'Apr qui, dans leur écrasante majorité, dénonce-t-il, ont préféré se terrer, laissant la place à l'opposition. Pour l'ancien parlementaire, ''ce silence est fumiste, méchant et à la limite traître.''



D'un ton viril et sans pitié, il dressera un véritable réquisitoire à l'encontre de ses pairs. ''À Mbacké comme ailleurs à travers le Sénégal, je n'ai entendu aucun leader significatif de notre parti défendre Aliou Sall. Parce qu'en réalité, tout le monde a compris que dans cette affaire, c'est le Président Macky Sall qui est visé. Rien que cette approche aurait dû susciter chez nous une réaction. Mais je vois que parmi nous, il y en a qui n'aiment pas le Président et c'est regrettable. Le débat est entretenu par l'opposition et nous, nous nous contentons d'ouvrir grand nos yeux. Maintenant, en supprimant le poste de Premier ministre, le Président s'est aussi privé d'un paravent.''



Baye Maguette Diakhaté de regretter le fait que "beaucoup de Sénégalais soient en train de tomber dans le piège de l'opposition qui veut installer ce pays dans l'instabilité.''

Abordant les questions de politique locale, Baye Maguette Diakhaté invitera les enseignants à davantage s'impliquer dans la gestion de la municipalité. ''Les enseignants se sont sans motif valable apparent, éloignés de la chose politique laissant la place aux politiciens professionnels..."