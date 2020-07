HOMMAGE : Le Président BABACAR TOURÉ... tel que nous l’aimions au CNRA

Bien cher Président,







Votre message de Noël et du Nouvel An par anticipation accompagnant la fin de nos six années de compagnonnage dans la régulation de l'audiovisuel, au sein du CNRA, ne me surprend ni dans le contenu ni dans la démarche : gratitude et modestie. Mais mon sentiment personnel, et largement partagé par les membres de notre collège, est que c'est à nous qu'il revient de dire "merci". Merci d'abord pour avoir porté votre choix sur nos personnes au moment de constituer votre équipe il y a six ans. Merci surtout de nous avoir donné l'inestimable occasion de participer à cette belle et exaltante aventure, cette odyssée ; une odyssée, en ce sens qu'il s'agissait réellement pour nous d'aborder des "contrées" jusque-là inconnues, faisant littéralement des découvertes de domaines pour nous nouveaux.







Merci parce que travailler avec vous a été instructif à des degrés divers, avec six années de partage généreux et de créativité, sans jamais dévier de la ligne que nous nous étions choisie - quelles que fussent les circonstances -, parce que votre choix personnel, de vie autant que professionnel, était clair, éclairé, précis et sûr, parce que vous aviez toute notre confiance, la confiance de ceux qui vous connaissaient déjà et celle de nos collègues qui vous connaissaient de loin ou de réputation.







Merci pour ces moments de partage et pour la valorisation de ce que chacun apportait de ses talents au bénéfice de notre société.







Merci pour avoir, vous, fait preuve de sacerdoce en allant jusqu'au bout des six années de notre mission, au lieu des deux années pour lesquelles vous aviez pris l'engagement de diriger le CNRA.







Bonne et heureuse année 2019 à vous, à votre famille, à tous nos anciens collègues du CNRA, conseillers, staff administratif et technique et à tous ceux qui leur sont chers.







Avec toute mon amitié et mon affection.











Jeanne LOPIS SYLLA.



Membre du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), 2012–2018.