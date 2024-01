HOMMAGE AU PRÉSIDENT MACKY SALL ( Par Pape Modou Fall, Directeur de l’Emploi)

Monsieur le président, Vous m’avez donné la possibilité de servir ma nation depuis 4 ans à travers une des directions les plus stratégiques du Sénégal, la Direction de l’emploi. Cette possibilité m’a permis d’être au plus près des jeunes et des femmes, des couches vulnérables, des entrepreneurs, des artisans pour les accompagner en ayant une juste mesure des attentes, des préoccupations et opportunités. Pour cela, je vous dois une éternelle reconnaissance. Je prends ainsi le prétexte de ce discours mémorable pour vous rendre cet hommage mérité. Monsieur le Président, votre discours est un discours d’un grand homme à la hauteur des enjeux de son temps et de sa nation, un visionnaire alerte avec des compétences affirmées et affinées. Vous avez commencé par les violences qui ont traversé le pays à un certain moment de son histoire pour mieux adresser un message de paix, cette paix inestimable qui est la chose la plus importante et la précieuse pour la marche stable de notre cher pays.

La fermeté de l’Etat face par aux périls de la violence ne sera jamais négociable et la manière dont vous avez géré cette phase difficile de notre trajectoire le montre. Ce discours prononcé en cette fin d’année restera dans les mémoires des sénégalaises et des sénégalais. Il permettra dans un seul élan d’apprécier votre bilan en rapport avec le PSE qui constitue le référentiel à partir duquel on peut jauger la réalité des chiffres au-delà de toute émotion et manipulation. Les chiffres et les faits parlent en effet par eux-mêmes mais pour les bénéficiaires. La transformation structurelle de l’économie, qui est le premier axe du PSE, a permis d’avoir des réalisations structurantes avec des programmes qui ont eu un impact décisif sur la réalité économique du Sénégal. La mise en place de parcs et de zones industriels sont des exemples parmi d’autres qui montrent cette volonté légitime de bâtir et de consolider les moteurs actuels de croissance. Ceci a permis le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d’emplois et d’inclusion sociale.

Ces efforts louables pour la transformation structurelle de l’économie ont été soutenus par des réformes importantes notamment la promotion de l’investissement à fort impact et l’amélioration de la compétitivité des facteurs de production. Monsieur le Président de la République, l’axe 2 du PSE qui a inspiré une bonne partie de votre discours, engorge vos brillants succès. Cet axe, qui a mobilisé toute votre ingéniosité, a permis de toucher le Sénégal des profondeurs, ce Sénégal qui a été oublié, laissé en rade par les politiques publiques antérieures. Avec le PUDC, le PUMA, le programme XEYU NDAW GNI et tant d’autres programmes, vous avez fait de ce Sénégal une priorité en y amenant l’eau, l’électricité et en y changeant globalement les conditions d’existence. Vous l’avez dit dans votre discours, vous avez une inclinaison toute particulière pour le Sénégal qui se réveille tôt et qui se couche tard, le Sénégal des familles démunies. Cette sensibilité envers cette frange des populations a conduit à la reconduction pour 3 ans encore le Programme XEYU NDAW GNI qui a eu des résultats au-delà des attentes.

Ce programme a vu la revalorisation conséquente de la convention nationale Etat-Employeur, un des instruments les plus puissants d’emploi et d’employabilité des jeunes à travers les CDD et les contrats de stage. Aussi, l’éducation et la formation ont été au cœur de vos préoccupations. Ce qui a permis d’enrôler des milliers de jeunes à travers le 3FPT et un élargissement de la carte universitaire ainsi qu’une réorganisation des enseignements au niveau du moyen secondaire et du supérieur. Monsieur le Président vous allez beaucoup nous manquer mais nous sommes rassurés que vous allez continuer encore à servir le Sénégal dans une autre posture plus légère et plus souple, parce que détachée des jeux d’acteurs qui ne sont pas souvent mus par des intérêts collectifs et patriotiques. La fondation que vous allez mettre en place ne sera que la continuation logique de votre inclinaison sociale.

En effet, vous êtes un homme avec un sens élevé du social, disposant d’une connaissance assez fine du Sénégal et de ses réalités, avec une sensibilité hors du commun pour les couches les plus vulnérables de la société avec une marque d’attention toute particulière pour les jeunes et les femmes. Monsieur le président, En dehors du contexte affectif et émotionnel, Je vous rends hommage pour tous les efforts fournis, les nuits sans sommeil traversées en pensant au bien être de vos compatriotes, les difficultés endurées avec résilience dans un calme olympique et légendaire, les résultats obtenus, les marques de reconnaissance nationale et internationale. En somme, Vous avez servi avec honneur, patriotisme et responsabilité votre patrie et je vous dis tout simplement RESPECT Son Excellence.