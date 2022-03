HOMMAGE AU COLONEL GOGO BANEL NDIAYE ( Par Cl/r Pa. Alassane DIOP)

L’étoile filante est tombée en douceur…

Ma mère la Terre a les yeux rouges.

L’impact a laissé un cratère abyssal,

Dans notre environnement, nos cœurs, la famille et dans la corporation.

Etoile filante… ton éclair et ton rayonnement furent unique et modèle.

Ton éclat restera toujours dans nos pensées Mon Colonel.

Phénomène lumineux tu étais et

Ta luminosité a rayonné dans notre atmosphère et sylvestre.

Bolide et Majestueuse dans ce travail noble tu incarnais durant ton magistère…

Oui Magistère bref par la volonté de Dieu.

Mon colonel Tu étais une noble et modèle.

Colonel, Colonelita, Gogo Banel Ndiaye, Gogo Macina, CT1 Primo, Dogon la Reine, Sa Majesté 1ère, tels sont les Noms que je scotchais sur cette belle silhouette si élégante avec une noirceur d’ébène.

Joviale tu étais, sûre de tes pensées positives, positions, juste et honnête.

Ta personnalité et ta discrétion étaient présentes.

No stress avec un brin d’humour tu affichais à l’occasion.

Respect Mon Colonel.

Ton métier était noble et toi-même une noble plus.

Ta maîtrise de ton métier avec professionnalisme est connue de Tous.

Ton cursus est exemplaire et démontre ton courage pour arriver au Sommet de l’arbre.

Cette voix si douce si rassurante sera sans voix et voie pour de bon… Mon Dieu !

Pieuse, sociale mais surtout disponible je peux témoigner.

Ton Karma inachevé loué et chanté comme un écho dans la jungle servira d’exemples et d’expériences pour nous tous.

Le Peuple pleure son étoile filante.

Ton existence si brève est pleine d’enseignements…

Les reflets de tes actions, de ton savoir-faire et de tes réflexions illumineront la diaspora des intellectuels.

Mon Colonel tu vas nous manquer surtout moi-même, c’est affreux seulement et simplement, sans toi.

La perspective de ton futur était balisée et visible mais hélas, la fin de la vie est venue.

L’étoile filante est tombée en douceur et les écosystèmes sont lugubres.

Toutes mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée, au service forestier et à ses amis.

Prions Dieu d’accueillir notre chère Colonel Gogo Banel NDiaye au Paradis.

Tu vas nous manquer…adieu Championne.

Amen.

Ton frère, ami et collègue

Cl/r Pa. Alassane DIOP