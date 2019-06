HOMMAGE A SERIGNE SALIOU SAMB : « Un journaliste responsable, intègre, engagé... »

Me Madické Niang était hier au domicile de notre défunt confrère Serigne Saliou Samb, où il a partagé la douleur de la famille.

Présentant ses condoléances à la presse, qui a perdu « un journaliste responsable, intègre et engagé », il a souligné qu’il a suivi le défunt depuis Walfadjiri, avant qu’il ne passe ensuite à L’observateur, et dans d’autres organes. Mieux, il avoue avoir été très proche de lui.

« Nous étions très proches. Par son nom, il a très vite attiré ma sympathie, car tout le monde connait mon attachement à Serigne Saliou MBACKE (défunt Khalife général des mourides). Il a été pour moi un brillant conseiller en stratégie de communication. J’ai toujours sollicité ses conseils », révèle-t-il.

Considérant que son décès est « une grande perte pour la nation en général et pour la presse en particulier », Me Madické Niang pense que Serigne Saliou Samb peut être donné en « modèle » aux jeunes journalistes.