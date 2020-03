HOMICIDE INVOLONTAIRE : le douanier écope du sursis

L’agent des douanes Siby Touré, qui avait tué un Bissau-Guinéen, a écopé d'une peine d'un mois avec sursis, pour un « homicide involontaire ». L'agent judiciaire de l’État devra allouer la somme de 15 millions de francs CFA à la partie civile représentée par le frère de la victime. C’est le verdict du tribunal militaire qui a statué sur le sort de Siby Touré, agent breveté des douanes, qui avait comparu le 31 janvier pour « homicide involontaire » d'un citoyen bissau-guinéen à Nianao. La victime se rendait au pèlerinage annuel du marabout Thierno Amadou Baldé, à Médina Gounass, au mois de février 2018. Le jour du drame, Siby Touré était en poste à Nianao, situé à 3 km de la frontière bissau-guinéenne. Il y a eu un incident avec un pèlerin qui a été mis aux arrêts et maintenu au poste pour « outrage à agent ». Mais les autres pèlerins n’ont pas voulu l’entendre de cette oreille. Ils ont voulu le faire libérer. Il y a eu une bousculade et des mouvements de foule. L'agent de permanence, pour dissuader la foule, a effectué des tirs de sommation et l'une des balles a touché Cheikh Tidiane Baldé qui a succombé à sa blessure rappelle « EnQuête ».