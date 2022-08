HLM 5 - Cohabitation avec les eaux usées : colère noire des habitants…

Depuis plus de 21 jours, un problème d’assainissement taraude l’esprit des habitants de la commune des HLM 5. Ces derniers tout remontés face à cette situation, ont fortement indexé l’Onas et les autorités compétentes de ladite commune.



Les jeunes de la commune avaient même juré de descendre dans les rues pour manifester leur colère, une révolte calmée par leurs aînés. Mais ces derniers malgré leur requête à la mairie ne sont toujours pas édifiés sur la solution à apporter à cette affaire.



Ainsi ils lancent un appel au maire de la commune et au ministre de l’assainissement tout en dégageant leur responsabilité sur la probable sédition des jeunes de la commune.