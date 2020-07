HIVERNAGE 2020 - Fass interpelle l'Etat et l’ONAS !

Comme chaque année, l'annonce du début de l'hivernage ôte le sommeil aux populations de Fass, ce quartier populaire situé au cœur de la capitale sénégalaise. Pour cause, la terrifiante inondation urbaine qui paralyse la circulation entre les habitations et les artères de cette localité à la moindre goutte de pluie. Cette vidéo réalisée en 2019 en dit long sur l’inquiétude des Fassois.







Pourtant d'éminentes personnalités y habitent, notamment le premier petit fils de Elhadji Malick Sy, fils ainé de Serigne Babacar Sy. Serigne Moustapha Sy Djamil, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est installé à Fass Delorme depuis l'année 1959. A sa disparition en décembre 1993 il y fût enterré dans sa demeure où un mausolée et une mosquée ont été érigés pour le repos de son âme. Durant la saison des pluies les pensionnaires de cette maison vivent un véritable calvaire. Ils passent des nuits entières pour empêcher les eaux de pluies mélangées aux eaux usées de se déverser sur le Mausolée du Saint homme jouxtant la mosquée et les appartements toujours habités. Malgré les gros investissements réalisés avec l'aide des sympathisants pour résoudre le problème de l'inondation à l'intérieur de la concession, cela reste vain du fait d'un réseau d'assainissement du quartier complètement défectueux.







Cette situation catastrophique est vécue par l'ensemble des populations de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane malgré ses deux canaux (canal 4 et canal Gueule Tapée) qui la bordent. Une solution définitive doit nécessairement être trouvée par les plus hautes autorités de l'Etat car les multiples interventions ponctuelles des agents de l'Office Nationale de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) sur le réseau ne produiront jamais les effets escomptés tant qu'un re-calibrage de la taille des conduites d'eaux n'est pas opéré pour véritablement prendre en charge le volume d'évacuation qui dépasse largement les capacités actuelles. Pendant deux jours de suite l'équipe technique de l'ONAS est passée avec de gros camions citernes pour curer le circuit. Peine perdue, les regards sont toujours pleins.







La pluie s'est déjà installée dans l'ensemble du pays et cette saison risque d’être extrêmement abondante en eaux selon les prévisions météorologiques. Dans ces conditions la pandémie liée à la Covid 19 trouverait un foyer propice pour sa propagation à travers toute la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. De grâce réagissons vite avant qu'il ne soit trop tard!!!…