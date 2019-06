HIVERNAGE 2019 / Abdou Ndiaye lance un défi à l'opposition qui prétend que les semences ne sont pas encore distribuées dans le monde paysan.

''Depuis quelques jours, circulent des rumeurs selon lesquelles les semences ne sont pas encore parvenues aux paysans Sénégalais. Je tiens à préciser que c'est exactement le contraire qui se passe dans le monde rural ''... La déclaration est de Abdou Ndiaye, responsable politique Apériste et leader à Keur Maba Diakhou.



Au terme d'une tournée effectuée dans plusieurs villages de la région de Diourbel et dans le Rip, il a tenu à apporter ''un démenti'' et lancer un défi à cette partie de l'opposition qui a osé, dit-il, prétendre le contraire de ses allégations. ''Après avoir constaté que les semences étaient disponibles chez moi à Keur Maba, j'ai été faire une tournée pour vérifier si la tendance qui prévalait dans mon agglomération était de mise dans les autres coins de ce pays. C'est ainsi que j'ai été agréablement surpris en apprenant, qu'en plus des semences, même les engrais étaient déjà distribuées pour l'essentiel.''



Abdou Ndiaye de poursuivre : '' c'est un cauchemar chez l'opposition de se rendre compte que le Sénégal a dépassé la période où le paysan était laissé pour compte, oublié et même exploité. Et cela nous le devons au Président Macky Sall, mais aussi à son ministre et à son Directeur de l'agriculture. Nous appelons les Sénégalais à retourner vers l'agriculture pour aider ce pays à mieux amorcer son émergence économique. ''