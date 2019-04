HIP-HOP DA / Simon Kouka revient sur sa riche carrière de Rappeur-activiste : « Sénégalais Molay Tathiou Taay, Clash Leu Souba ! »

De son vrai nom Mohamed Simon Kouka, patron du label Jolof for life, membre « Bis Bi Clan » et activiste engagé. Mister Kouka continue de dénonce les maux de la société à travers sa musique. Né en 1970 à Dakar d’une famille à la fois chrétienne et musulmane. Simon s’est toujours servi de cette diversité dans sa production musicale



Depuis ses débuts en 1996-1997 en tant que leader du groupe Bis Bi Clan à nos jours sous la casquette de « Simon Kouka » le rappeur-activiste révèle tout dans ce numéro de Hip-Hop DA…

se