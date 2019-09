HGS : les Balantes du Sénégal et de la Diaspora proposent au Comité de Pilotage, leur contribution à la rédaction de l’Histoire de son peuple

La parution des premiers tomes de l’histoire générale du Sénégal a créé une polémique sur certains points relatifs à l’histoire de famille religieuse. C’est pour parer à toute éventualité que le Comité d’Initiative, représentant l’ensemble des communautés balantes du Sénégal et de la Diaspora, a été reçu, à sa demande, par le Professeur Iba Der Thiam, Coordonnateur Général du Comité de Pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours. Ils ont sollicité auprès du Coordonnateur Général, l’autorisation de proposer au Comité de Pilotage, leur contribution à la rédaction de l’Histoire de son peuple. Selon le communiqué conjoint signé, le Comité de Pilotage de HGS après avoir écouté la délégation conduite par M. Moussa Sadio, Président de l’Association Ganjaa des Balantes du Sénégal, le Professeur Iba Der Thiam a accédé à la demande de cette communauté et a fortement salué l’initiative et la démarche participative. Il a exprimé toute sa disponibilité et celle du Comité de Pilotage pour tout accompagnement nécessaire.