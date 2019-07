HGS : ‘’En dépit des préjugés tenaces, l’Afrique doit prendre conscience et être fière de sa place dans l’histoire de l’humanité’’ (Macky Sall)

Recevant cet après-midi, le comité de pilotage de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal qui lui remettait les 5 premiers volumes produits, le Chef de l’État s’est réjoui du travail remarquable abattu par le coordonnateur général du projet, Pr Iba Der Thiam et ses collaborateurs. Au nom de la nation sénégalaise, le président de la République a adressé à ce dernier et à toute l’équipe, ses félicitations pour la réalisation des premières productions. Selon lui, le projet permettra sans nul doute de ‘’réviser le passé, éclairer notre présent et baliser notre futur’’. Il a salué l’engagement viatique de tous les acteurs ayant participé à la rédaction des premiers volumes qui, selon lui, est un éminent service rendu à la nation. Macky Sall relève cependant un enjeu à la fois historique, présent et futur dans la réalisation de ce travail qu’il qualifie de gigantesque. ‘’En dépit des préjugés tenaces, l’Afrique doit prendre conscience et être fière de sa place dans l’histoire de l’humanité’’, croit-il, en se focalisant sur ce projet considéré comme un défi qui a été relevé. Macky Sall invitera à traduire les différents volumes dans les langues locales afin de permettre à tous les citoyens de connaître l’histoire du Sénégal. Il a également instruit son introduction dans le programme éducatif sénégalais. Macky Sall s’est aussi lancé le défi de lire tous les volumes qui seront produits et entend distinguer dans l’ordre national du lion toutes les personnes qui ont participé à la rédaction des premiers volumes de l’histoire générale du Sénégal.