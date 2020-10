HÉMICYCLE / Pape Maguette Diaw estime que le poste de vice-président de Cissé Lô devrait rester à Touba.

Responsable politique et ancien leader de la "Coalition Madické 2019," Pape Maguettte Diaw est d'avis que le régime du Président Macky Sall manque sérieusement de considération vis-à-vis de Touba pour diverses raisons qu'il évoque ici. "Depuis les premières heures qui ont suivi la clôture de l'édition 2019 du Grand magal, les autorités religieuses de la cité avaient rappelé à l'État que le magal de 2020 sera célébré en plein hivernage et qu'il fallait dès à présent prendre les mesures qui s'imposaient pour juguler le phénomène des inondations. Il leur était aussi fait mention de la question de l'eau. Douze mois après, aucune des ses inquiétudes n'a été prise en compte. Des familles ont célébré l'événement les pieds dans les eaux stagnantes et Touba a été confrontée, comme jamais, à des problèmes d'eau extrêmement compliqués".



Au plan de la politique, Pape Maguettte Diaw se desolera de remarquer que, malgré " tout l'amour " que le Président de la République dit vouer à la cité, aucun poste de responsabilité significative n'a été octroyé à un leader local, même pas à un leader de son parti. "Touba n'a ni ministre, ni directeur général. Aujourd'hui que l'occasion m'est donnée de le dire, j'ose espérer le poste de vice-président à l'Assemblée nationale qu'occupait Moustapha Cissé Lô sera confié à un député issu de la commune de Touba. C'est le seul poste de responsabilité important qui était géré par un fils de Touba... "