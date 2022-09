HÉMICYCLE / La coalition les Républicains Doomi Rewmi indignée par le comportement de certains députés.

Le coordonnateur de la coalition « Les Républicains Doomi Rewmi », au nom de la conférence des leaders, a fustigé ce mardi le comportement de certains députés qui se sont distingués, selon lui, dans des agissements « irresponsables ». Habib Ndao citera nommément Guy Marius Sagna et Barthélémy Toye Dias lors de la rentrée solennelle du parlement.



« Les sénégalais apolitiques sont en train de regretter d’avoir envoyé, au nom de la démocratie, des députés sans éducation, sans culture démocratique, à la démarche non structurée, à des stations trop élevées pour eux. Ces deux politiciens veulent renvoyer à la population une image de guerrier jusqu’à oublier que l’auguste hémicycle est le lieu de la nation assemblée où les gangsters n’ont pas leur place. Les images enseignent à nos écoliers, à nos enfants, la manière dont on peut défier l’autorité parentale pour ne pas dire l’autorité tout court. »



Le coordonnateur de Doomi Rewmi de poursuivre. « Les Sénégalais ont été abusés dans leur choix car il y’avait deux programmes clairement déclinés : celui de l’opposition dont l’objectif est de « déconstruire. » Doomi Rewmi demandera à la majorité de se souder au sein de l’hémicycle pour « atteindre les objectifs afin de faciliter la tâche au futur gouvernement du Président de la République... »