HED / Bâtiment des urgences obstétricales et urologiques : Abdoulaye D. Sarr satisfait de l'état d'avancement du chantier.

Le ministre de la santé et de l’action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué une visite ce 11Juillet 2019, à l’hôpital pour enfants de Diamniadio (HED) afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du bâtiment devant abriter les urgences obstétricales et urologiques.

Ce projet financé par la coopération chinoise s’étendra autour de 17/18 mois dont l’inauguration est prévue en Janvier 2020. Cependant, dès Novembre 2019, les clés de la partie chinoise seront réceptionnées. Le ministre se dit satisfait de l’état d’avancement des travaux et promet que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la bonne marche de l’hôpital car c’est une référence nationale voire sous régionale. Le budget de l'HED en fonds propres s’élève à 1 milliard 2 million, d’où la nécessité de le renforcer financièrement et matériellement, mais aussi et surtout motiver les travailleurs, a dit le ministre. M. Sarr en a profité pour remercier la coopération chinoise, car "dès le mois de janvier nous pourrons inaugurer ce bijou qui va énormément soulager les sénégalaises", a t-il dit, avant de féliciter la direction de l’hôpital mais aussi tout le personnel de santé de l’hôpital et tous les acteurs "parce que c’est un hôpital de référence en matière de santé de la mère/enfant. Et en tant que gouvernement nous allons tout faire pour renforcer ce pôle qui pour nous doit se positionner non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. Ce qu’il faut noter c’est que l’hôpital est monté en puissance en terme d’activités. Et je ne ménagerai aucun effort pour le renforcer financièrement, mais aussi sur le plan matériel..."