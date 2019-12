HCCT / Oumar Guèye sur les déchets plastiques : « L’Etat prévoit de durcir les sanctions à travers une loi à l'étude… »

Après les différentes interventions autour des thématiques relatives à l’audition du ministre des collectivités territoriales, du développement et des collectivités territoriales, le ministre Oumar Guèye donne quelques précisions.



La question cruciale et récurrente, est celle liée à la gestion des déchets plastiques. Le ministre Omar Guèye fait remarquer par rapport à la transversalité, qu’il y’a un ministre spécial qui se charge de certaines questions même si elles touchent parfois d’autres ministères.



« Quant au souci lié aux déchets plastiques, il faut savoir que c’est un gros problème. Toutefois, on peut les recycler et donc, il faut en avoir conscience. Les personnes ont une responsabilité sur la gestion des déchets, il faut pour cela, changer les mentalités, c’est important… », précisera le ministre Oumar Guèye.



Le ministre interpelle d’ailleurs le code de l’environnement dans son article 31 : « Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l’élimination ou le recyclage. A défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité territoriale ou toute société agréée par l’État en vue de la gestion des déchets ». Ainsi, le ministre Oumar Guèye de faire savoir que les gens ont une grande responsabilité sur la gestion des déchets et d’ailleurs, il précisera qu’une loi est à l'étude pour voir comment durcir les sanctions sur cette question des déchets plastiques...