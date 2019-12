HCCT : Les résultats et la participation du Sénégal à la COP 25 salués

Une rencontre modérée par la Commission de l’environnement, des ressources naturelles et des industries extractives et son Président Chérif Habib Aïdara. Ce dernier qui a été de la délégation sénégalaise à la COP 25 tenue à Madrid, a salué le dynamisme de l’équipe de négociateurs de la République du Sénégal lors de cette COP. Il a par ailleurs réfuté le terme « d’échec de la COP » en indiquant qu’il y a eu cependant des « résultats mitigés ». « Il y a eu beaucoup d’acquis par exemple le genre qui a fait l’objet d’un consensus. Aussi le blocage des droits humains dont on a modifié le terme en parlant de droit à la santé. Même si les autres questions n’ont pas fait l’objet de consensus elles n’ont pas été rejetées, mais renvoyées à Juin prochain à Bonn avant leur finalisation prévue lors de la prochaine COP »,a-t-il rappelé.Grace à la détermination du ministre Abdou Karim Sall a-t-il ajouté, le Sénégal a pu signer une convention avec la République d’Allemagne pour une subvention concernant l’amélioration des foyers, l’installation et la diffusion des biodigesteurs. « Il y a eu d’autres structures qui ont pu nouer des partenariats et des contacts importants pendant cette COP », a-t-il conclu.