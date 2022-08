HCCT : Le dépôt des candidatures fixés au 04 septembre 2022 (Arrêté ministériel)

Vu les décrets n° 2022-1417 du 20 juillet 2022 fixant la date du scrutin pour le renouvellement du mandat des Hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental et n°2022-1418 du 20 juillet 2022 portant convocation du collège électoral pour le renouvellement du mandat des Hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental, le ministre de l’intérieur a institué, au niveau de son département une commission chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidatures et des notifications des noms de coalition de partis politiques légalement constitués ou d'entité regroupant des personnes indépendantes en vue de l'élection des Hauts conseillers des collectivités territoriales du 04 septembre 2022.



La commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures est composée du Président Abdoul Aziz Sarr, Directeur des Opérations électorales, de Biram Sène, Directeur de la Formation et de la Communication au niveau de la direction générale des élections, de Cheikh Alioune Ndiaye, Mamadou Bocar Niane, d’Alioune Thiam, de Saloum Dieng, d’Aliou Diallo, de Daouda Thiam et de Fatoumata Thiello.



La Commission Électorale Nationale Autonome est représentée au sein de cette commission. Pour les besoins du fonctionnement de la commission, le Président peut s'adjoindre tout autre agent du Ministère de l'Intérieur dont le concours est jugé nécessaire. Les dépôts des dossiers de candidatures se feront du 09 août au 14 août 2022.