HCCT : L’APR félicite le président Macky Sall sur son choix porté sur Aminata Mbengue Ndiaye.

L’Alliance Pour la République (APR) se réjouit du choix du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, de nommer Madame Aminata Mbengue NDIAYE à la tête du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) en remplacement de feu Ousmane Tanor DIENG.



L'Alliance Pour la République salue cette importante décision du Président Macky SALL qui vient s’ajouter à la longue liste des actes qu’il a toujours posés, dans le cadre du renforcement de la dynamique unitaire de Bennoo Bokk Yaakaar et de sa vision du partenariat dans le cadre de la grande majorité présidentielle.



Aussi, l’Alliance pour la République (APR) adresse-t-elle ses chaleureuses félicitations à Madame Aminata Mbengue NDIAYE, dont la fidélité, la loyauté et l’engagement irréprochables auprès du Président Macky SALL symbolisent parfaitement l’esprit de la grande coalition de la majorité présidentielle.



Convaincus que dans la cadre de la mise œuvre des 5 grandes initiatives, des 3 programmes nationaux et des 5 accès universels du programme Ligeeyal Eleuk elle saura donner corps à la vision du Président Macky SALL en vue de la promotion des territoires dynamiques et viables, pour une meilleure prise en charge des préoccupations des Sénégalais, les militants et responsables de l'APR expriment à Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye leurs ardent vœux de réussite.





Le Porte-parole national

Seydou GUEYE