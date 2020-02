HCCT/Équité territoriale : "ll faut des mesures correctives pour éliminer les disparités" (Aminta Mbengue Ndiaye)

Le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) démarre sa première session ordinaire de l’année 2020, ce vendredi. Une session qui se déroule sous la présence d’Aminta Mbengue Ndiaye, présidente de ladite institution. 114 hauts conseillers présents... Samba Sy qui a pris part à cette rencontre, estime que sa présence à cette session est un moment important d'humanité car, étant une occasion de retrouvailles avec des hommes de valeur qu'il connait bien. "C'est un moment privilégié de partage de réflexion sur le choix du thème qui fait percevoir votre volonté dans la perspective d'apporter des propositions de correction des inégalités territoriales", lancera le ministre du travail à l'endroit de la présidente du HCCT.

Selon Samba Sy, "l'équité territoriale suppose aussi une forte valeur de solidarité. Le ministre du travail fera aussi savoir ses attentes à ces conclusions qui seront tirées de ces discussions auxquelles les 144 conseillers prendront part".



Prenant la parole, Aminata Mbengue Ndiaye posera la question sur la "problématique de l'équité territoriale, qui, selon elle, revient à réfléchir sur les disparités dans la gouvernance territoriale de proximité dans certaines entités primaires que sont le quartier et le village". En termes clairs, "engager une perspective plus englobante de se pencher sur des mesures urgentes à prendre pour éliminer les disparités entre quartiers et villages pour rompre définitivement les déséquilibres.

Le thème de cette session, porte sur l’équité territoriale dans un contexte marquée par des plaintes et des complaintes relatives aux limites territoriales et à une inégalité dans la répartition des cinq accès universels, notamment l’accès à l’eau, mais aussi à l’électricité.



Pour cette session, il sera question d'aborder la thématique sur l’Équité territoriale et d’en tirer des conclusions qui pourront être mises en pratique pour mieux aborder la question des inégalités territoriales.

La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales signifiera que des visites de terrain, des missions d’études et d’informations seront initiées pour motiver les recommandations et avis divers.