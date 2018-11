HCCT : Aliou Sow démissionne de son poste de président de Commission

Hier le chef de l’Etat, Macky Sall, a reçu le rapport 2017 et 2018 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) des mains d’Ousmane Tanor Dieng. A l’exception notable d’Aliou Sow qui présidait pourtant la commission la plus importante, la quasi-totalité des membres du Hcct ont pris part à la rencontre. D’après des sources de «L’As», l’ancien ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales a démissionné, depuis trois mois, de son poste de membre du bureau pour convenance personnelle. Joint au téléphone, l’universitaire et homme politique n’a pas souhaité s’épancher sur le sujet, soutenant qu’il appartient à la chambre consultative de communiquer là-dessus. Toutefois, pour éviter tout amalgame, il préfère attendre après la présidentielle pour en parler. «Les services compétents du Hcct doivent parler de la vie de l’Institution », a t-il indiqué. «Je préfère parler de mon combat et celui de Mpd Liggeey pour la réélection de notre candidat, le Président Macky Sall, au premier tour dans trois mois que d’autres choses», dit-il. L’ancien ministre de la Jeunesse sous Me Abdoulaye Wade est à l’intérieur du pays dans le Saloum, mais aussi en Casamance, pour battre campagne pour son candidat. Il annonce un meeting le samedi 8 décembre prochain à Keur Massar.