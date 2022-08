HCCT À MBACKÉ - les maires et leaders de Benno des communes rurales rappellent au Président Sall que ce sont eux qui ont gagné

La décision prise par le Président Macky Sall de ne choisir à Mbacké qu’un seul leader appartenant au monde rural pour postuler au poste de Haut conseiller des collectivités Territoriales frustre déjà. En conférence de presse à Dalla Ngabou, les maires ruraux ont exposé leur désolation constatant que leurs récentes exigences d’occuper l’ensemble des trois postes en compétition au niveau départemental sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

Aujourd’hui qu’il reste deux autres postes à pourvoir par le chef de l’État, El Hadj Gningue, maire de Touba Fall et ses pairs ont choisi d'en remettre une couche. En clair, ils rappellent à leur leader la promesse faite lors de leur audience dans la salle des banquets qui était de ne récompenser désormais que ceux qui ont gagné. « Nous sommes les seuls à avoir gagné lors des élections législatives. Nous demandons au chef de l’État de choisir les 02 autres membres du Hcct qui restent parmi nous. Quand je dis-nous, je veux parler des leaders qui sont entre Missirah, Touba Fall, Dalla Ngabou et Ngaye. Les 14 communes rurales ont de nouveau fait le plein au moment où les communes de Mbacké et Touba ont encore enregistré des défaites. »

Les maires des communes rappellent qu’ils sont 576 élus locaux à voter le 04 septembre prochain, sur les 846 votants potentiels attendus au niveau départemental.

Ils ne manqueront pas de rappeler que leurs communes sont toujours laissées en rade par les programmes de développement comme le Pudc, etc…