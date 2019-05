HALTE À L'HÉCATOMBE SUR NOS ROUTES !

Devant le rythme effréné de la multiplication des victimes de la route, je m'associe à la douleur des familles et en appelle à la responsabilité de la part :

1. des autorités publiques :

- Plus de vigilance dans la conduite des visites techniques !

- Plus de rigueur dans les conditions de délivrance des permis de conduire !

- Plus de sensibilisation sur la sécurité routière !

- Plus de pragmatisme dans l'adaptation des infrastructures routières !

- Plus d'exigence dans l'application du Code de la route !

2. des usagers de la route :

- Plus de systématisme pour combattre l'hypovigilance du conducteur !

- Plus de rigueur dans la maintenance des véhicules !

- Plus d'humanisme dans le partage de la route !

- Plus de sérieux dans le respect du Code de la route !

- Plus de vigilance de la part des passagers face au comportement des conducteurs de véhicules!

- Plus d'aménagement des espaces réservés aux piétons

TOUS CONCERNÉS !



Fait à Dakar, le 16 Mai 2019





Ousmane SONKO