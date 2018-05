HAJJ 2018: l'association des voyagistes privés fustige le comportement des délégués du pèlerinage et défie l'État

L’association des voyagistes privés du Sénégal a tenu une conférence de presse cet après-midi du 3 mai pour dénoncer la pression que leur fait subir l’Etat du Sénégal en leur demandant de diviser leur quota en deux, un qui sera convoyé via les vols internationaux et un autre via la compagnie que l'État a choisie. Cependant les responsables ont fait une erreur de communication car les ayant informés tardivement, il y’a de cela dix jours.



Les voyagistes affirment avoir été informés que la compagnie flyer night a été choisie et que le premier vol est prévu le quatre août contrairement aux dates que les privés avaient fixé. Ce qui risque de leur causer un manque à gagner de trente à cinquante millions de francs CFA.



L’association des voyagistes privés du Sénégal a décidé de la tenue d'une assemblée générale des organisateurs privés du pèlerinage prévu pour le neuf mai à dix heures à l’institut islamique de Dakar.