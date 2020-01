HABIB NDAO (Doomi-Rewmi) : « Beaucoup d’incompréhension et de mauvaises interprétations ont été faites sur l’arrêté Ousmane Ngom »

"Sur l'arrêté Ousmane Ngom qui interdit toute manifestation dans un périmètre de sécurité bien défini, moult mauvaises interprétations ont été faites." C'est l'avis de Habib Ndao, le coordonnateur de la coalition Doomi-Rewmi, selon lequel, "il s’agit au-delà de la protection du Palais de la République, de la sécurisation du cœur de notre nation."



Le leader politique de poursuivre : "C’est une lapalissade de dire que le président de la République est la personne la mieux gardée et protégée de notre pays, donc interdire une manifestation dans cette zone n’est pas destiné à violer le droit fondamental de marcher. Loin s’en faut car toute manifestation porte en elle la négation même du discours, qui est la violence. Violence des manifestants, guettés par l’ivresse de l’action collective ; violence des forces de l’ordre, que les démocraties les plus avancées ne parviennent pas toujours à contenir. La manifestation est par nature perturbatrice, puisqu’elle subvertit la fonction des lieux publics dans lesquels elle se déploie."



Cependant il faut relever, toujours selon lui, que dans cette zone du Plateau officient l’ensemble des secteurs névralgiques du Sénégal à savoir :

-Notre sécurité extérieure : le siège du Chef d’Etat-major des Armées se trouve au boulevard des Diambars,



-Notre sécurité intérieure le siège de toutes nos forces de police et de gendarmerie



- le cœur de notre administration



- Le siège de la BCEAO et l’essentiel des banques qui centralisent l’ensemble des richesses financières du pays et des compagnies d’assurances, l’on se souvient qu’à Abidjan, les manifestants ont dévalisé des agences bancaires, acheté des armes qui ont servi à déstabiliser le pays



-la plupart des chancelleries ;



- Sandaga le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest



- L’une des plus grandes cathédrales de l’Afrique de l’Ouest après la basilique de Yamoussoukro



-les archives de la République



-De grosses structures sanitaires



"Autant d’endroits stratégiques caractéristiques des capitales issues du découpage colonial qui n’a rien à voir avec le quartier de la Maison Blanche ou une manifestation qui dégénère ne va certainement pas paralyser l’Amérique d’autant plus que le locataire de cette bâtisse est l’un des hommes les mieux gardées de la planète terre. Avec les débordements des gilets jaunes, le préfet de police de Paris a pris un arrêté interdisant les manifestations dans 7 secteurs à Paris, quoi de plus normal en démocratie ? À cela s’ajoute un contexte de menace terroriste élevée comme l’a rappelé Monsieur le Président de la République Macky Sall à la session d’ouverture des cours et tribunaux."



Il ajoutera que la loi donne des instruments légaux aux autorités pour "mettre hors d'état de nuire les casseurs et les agresseurs des forces de l'ordre lors de manifestations. Ce n’est pas en tentant de paralyser le pays qu’on va s’en sortir", conclut-il...