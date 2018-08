HABIB NDAO (Coalition Doomi Rewmi) : « La nouvelle ruse de l'opposition, à 6 mois de l'échéance, c'est de mentir aux primo votants »

''Le nouveau stratagème de l'opposition consiste à distiller des images révoltantes sur Facebook et autres réseaux sociaux, à colporter des fakenews du genre : «Amadou Sall sortant d'un bolide» dans le but de fragiliser l'optimisme de la génération GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et plus particulièrement les primo votants afin d'aboutir à un rejet du régime.

Il est temps de tirer la sonnette d'alarme pour que notre démocratie ne soit pas détruite par le syndrome Cambridge Analytica qui a pour mission de manipuler les électeurs vulnérables. ''L'avis est de Habib Ndao, Secrétaire exécutif de Doomi-Rewmi et membre de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Le leader politique de confier que des lobbies internationaux sont en train de dérouler ce plan machiavélique pour torpiller le bilan du candidat Macky Sall afin de se donner plus de chance en tant que candidats déclarés. Les victimes de ce manège regrettable sont, selon lui, '' les primo votants nés vers les années 2000 du fait de leur ignorance de l'aventurisme politique et économique d'avant 2012 donc ne pouvant pas apprécier les énormes efforts consentis par le Président Sall pour redresser les fondamentaux économiques qui étaient à terre quand l’ancien régime lui a laissé le pays par la grâce de Dieu et par la volonté du peuple sénégalais. ''



Habib Ndao de demander à ces primo votants de chercher à appréhender les efforts de son candidat en procédant à '' une revue sans complaisance des performances 2012-2019 accompagnées de filets sociaux et non se fier au prisme déformant des candidats potentiels sans programme alternatif au PSE... ''