HABIB NDAO (Cellule de veille et Riposte de BBY) : ' Le Président Sall a réussi à muter notre administration de commandement en administration de développement '

L'inauguration des sphères ministérielles de Diamniadio marque le début d'une véritable révolution dans le fonctionnement de l'administration Sénégalaise. C'est du moins l'avis de Habib Ndao, membre de la cellule de Veille et de Riposte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Câblant Dakaractu, le leader politique, par ailleurs, Dg de l'OQSF , estime que le Chef de l'État a réussi '' la mutation de l’administration de commandement en administration de développement pour être conforme aux fondamentaux du PSE. Ceci montre la cohérence dans les choix politiques, économiques et sociaux du Président dans sa vision pour un Sénégal sorti de l’héritage colonial et consolider les bases d’une administration en mutation. ''



Pour lui, à l’occasion de son discours de clôture du premier forum de l’administration, Macky s'est engagé à «finaliser le processus d’adoption du schéma directeur de modernisation de l’administration publique prioritaire de la charte de la déconcentration, le code de déontologie général des agents publics, à élaborer un nouveau droit de la fonction publique, à engager un audit général des procédures et à veiller à l’adoption par chaque ministère d’une charte de qualité». Des objectifs désormais en phase d'être atteints, voudra-t-il faire savoir. Notre interlocuteur de poursuivre sa démonstration.

'' Une nouvelle ère administrative a débuté en 2012, avec l’augmentation du pouvoir d’achat des fonctionnaires par un renoncement fiscal possible grâce à une rationalisation des dépenses publiques et une économie budgétaire substantielle de 4 milliards sur les maisons conventionnées et aujourd’hui de 8 milliards sur les charges locatives liées aux bureaux.

Des esprits malsains s’interrogeront alors sur l’opportunité de rénover le building administratif oubliant que cette bâtisse qui date de 65 ans est classée patrimoine historique et doit être restauré. La restauration de bâtisses englobe à la fois l’idée de construction, de réhabilitation et de préservation de monument comme le palais de la République, la Chambre de commerce, les Affaires étrangères etc. Ces restaurations ne peuvent pas être évaluées en prix mais plutôt en coût. ''



Habib Ndao d'estimer que la satisfaction des usagers demeure la finalité du service public. ''Macky a insisté depuis 2012 sur la nécessité de considérer l’usager de l’administration et ses aspirations comme légitimes, et demande que désormais les affaires publiques soient gérées autrement, l'agent étant au service du citoyen. '' Désormais, mentionne-t-il, on devrait s'attendre à se frotter à une administration serviable, efficace, réactive au besoin des populations. Ce nouveau comportement donne vie à l'ambition du Chef de l'État qui est d'avoir une « administration de développement et non une administration de commandement. » Il ne se fera pas prier pour lancer une pierre dans le jardin de l'opposition qui, dit-il, perd du temps en essayant de polluer l'atmosphère politique avec cette polémique sur le parrainage des candidats à la Présidentielle de 2019.