HABIB NDAO (Cellule de Com de BBY) : « L'État a eu raison de communiquer parce que cette affaire dépasse Aliou Sall et que l'on a failli écorner l'image du Sénégal »

De la polémique qui a fusé suite aux communications successives du gouvernement et du Président Macky Sall dans l'affaire Aliou Sall traitée par la BBC dans un documentaire, Habib Ndao ne retient qu'une chose : '' ce qui devait être fait au plan de la communication a été fait ''. Contrairement aux commentaires qui ont décrit ces sorties comme des ratés regrettables, le responsable du pôle Veille et Riposte de Benno Bokk Yaakar estime que ''ce documentaire dépasse Aliou Sall et ses intérêts'' et que ''c'est la gouvernance politique du Sénégal qui était en passe d'être écornée dans ce reportage.''



Pour lui, quatre choses au moins devraient être prises en compte. D'abord : les 7.500 milliards de promesse d'engagements financiers du groupe consultatif pouvant être mis en jeu par une mauvaise publicité

Ensuite : les gros majors qui travaillent sur le pétrole au Sénégal en ce moment ( Australiens, Américains, Français Malaisiens, Anglais etc ) sont cotés en bourse sur les grandes places financières donc exposés à une spéculation sur leur valeur boursière et risquent d'être enquêtés par les gendarmes des bourses : NYSE ( new New York) , AMF (France) etc etc..Il y a aussi le fait, dit-il, que '' le congrès Américain va vouloir interroger les entreprises américaines sur leurs activités au Sénégal. Et enfin l'urgence qu'il y avait à dégarnir ce ''reportage qui n'a pour objectif que de jeter le discrédit sur notre pays."



Habib Ndao de déclarer que le livre d'Ousmane Sonko sur le pétrole a été animé par les mêmes objectifs car, précise-t-il , '' tout le monde sait que sa bibliographie a été sourcée par Tullow oil qui voulait faire du porter-presse en plein jour contre Timis et par ricochet saboter l'image de notre pays.''



Habib Ndao de considérer que les Sénégalais ont l'urgente obligation de faire attention aux ''manipulations orchestrées par ces multinationales'' expliquant qu'un ''reportage qui ne présente qu'une partie des faits ne peut nullement être fiable et crédible...( d'ailleurs la BBC n'a fait qu'acheter une production faite par des gens dont les intérêts divergent ( guerre entre Timis et Tullow Oil, position du Sénégal sur la décolonisation de l'Archipel de Chagos), mentionne-t-il par ricochet.





Face à l'opposition qu'il dit ''obnubilée par le pouvoir'', Habib oppose la ''volonté du Président Macky Sall de tout faire dans la transparence en procédant à - une refonte du code de 98, en installant l'Itie, en créant l'INPG, en déroulant une concertation sur l'utilisation des recettes pétrolières, en faisant attribuer les blocs par appel d'offres, en élargissant le Cos-pétrogaz à l'opposition et à la société civile, en procédant à la publication de tous les contrats sur le site du gouvernement et en prenant des dispositions légales favorables aux nationaux sur le contenu local.



Notre interlocuteur de rappeler, pour terminer, qu'il ''existe 19 blocs de pétrole au Sénégal pour le moment et qu'il est important que les premiers juniors à faire confiance à notre pays doivent être traités avec des faveurs pour avoir pris d'énormes risques au départ. Depuis plusieurs années, Macky Sall a représenté Petrosen dans de nombreuses foires pour inciter les investisseurs à croire aux potentialités du Sénégal...''