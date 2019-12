H24 épisode 2 : Elage Keïta, le "Neymar" de la musique sénégalaise rencontre ses parrains avant le "Grand show"

Pour ce deuxième numéro de "H24", le "Neymar" de la musique sénégalaise qui prépare activement son spectacle son et lumière, ce 24 décembre, au grand Théâtre, a rencontré les différents parrains de son événement. Une virée dans les coins et recoins de la Médina, en passant par Ngor, Yoff (avec l'opérateur économique, Grand Abdou...) et environs. Mais, c'est surtout avec l'un de ses illustres parrains, Pathé Ndoye Bâ (Acteur politique et président d'honneur de l'ASC Damels), qu'Elage Keïta s'est longuement entretenu, lui renouvelant ainsi son amitié. À quelques jours de cet événement qu'il veut exceptionnel, l'enfant de la Médina annonce la couleur...