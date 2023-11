Guy Marius au ministre Pr Moussa Baldé: « Qui ferme une école ouvre une prison»

Dans sa prise de parole, ce 22 novembre, lors de l’examen du projet de budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Guy Marius Sagna a axé sa communication sur les lenteurs de l’ouverture de l’Ucad et des problèmes dans le secteur de l’enseignement supérieur.



« M. le ministre, on dit que qui ouvre une école ferme une prison mais vous devez savoir aussi que qui ferme une école, ouvre une prison (…) donc veillez à ce que les études reprennent dans les universités», a dit le parlementaire. Il a en outre, dénoncé les lenteurs dans la livraison de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Guy Marius a également pointé du doigt les problèmes des Eno avec les arriérés de salaires notés chez les travailleurs de Batiland. Il a conclu par magnifier la libération de Marie Diagne Sène et appelle les patriotes à faire focus sur le parrainage en faveur de Bassirou Diomaye Faye pour un objectif de 2 à 3 millions de parrains.





El H. M. BÈYE