Guy Marius Sagna transmet le message de Sonko : « Nous n’avons pas le temps de nous venger contre les oppressions subies depuis 2012 »

Comme à ses habitudes, Guy Marius Sagna a rappelé les propos du Président Macky Sall en son temps dans l’opposition. En campagne électorale, le Président Macky Sall selon GMS disait : « Mis sous la tutelle du pouvoir executif, instrumentalisé par ce dernier, le pouvoir judiciaire ne peut pas assurer ses missions dans l’impartialité et l’indépendance».





L’autre point, fait-il savoir c’est grâce à Ousmane Sonko que les sénégalais sont éveillés des manigances et malversations du régime en place. Il présage en ses termes que « Sonko 5ème président gèrera la justice comme le dit notre devise : un peuple un but une foi. Nous n’avons pas le temps de nous venger contre les oppressions subies depuis 2012. Notre seul adversaire, c’est de réconcilier les sénégalais avec la justice, réconcilier les sénégalais avec l’Etat de droit, la démocratie ».