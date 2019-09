Guy Marius Sagna sur l’affaire Adama Gaye : « Si Aliou Sall a un frère président, Adama a une famille composée de citoyens, de patriotes et de démocrates… »

Ayant brièvement côtoyé le journaliste Adama Gaye à Rebeuss lors de son dernier séjour à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, l’activiste Guy Marius Sagna, membre du FRAPP, s’est invité dans le dossier. En effet, de concert avec le cercle des amis d’Adama Gaye, il a fait face à la presse ce jeudi, pour dénoncer les forfaitures du régime en place. Cette fois-ci contre le journaliste-consultant. Guy Marius de pointer directement du doigt le président Sall, qu’il appelle ici « Monsieur volonté et désir », celui dont le régime s’évertue depuis 2012, à embastiller ses opposants. Lequel sort se serait abattu sur Adama Gaye, une autre « victime » de l’article 80 selon Guy Marius, qui a déjà été frappé par ledit article.





« De notre point de vue, Adama Gaye est un détenu politique. C’est un détenu politique, le président Macky Sall et ses alliées nous ont habitué depuis 2012 à utiliser la justice, à utiliser la prison pour opprimer des résistants, pour opprimer des combattants, pour museler des patriotes. C’est de cela qu’est victime Adama Gaye, c’est un détenu politique qui a seulement eu le tort de vouloir ouvrir les yeux de l’opinion sur une autre Afrique, sur un autre Sénégal. Un Sénégal qui pourrait sortir de sa honteuse place de 25e pays parmi les pays les plus pauvres. Ce que Adama Gaye a touché du doigt c’est de dire qu’il est inacceptable que le bon Dieu nous ait gratifié d’autant de ressources naturelles à travers le Zircon, le pétrole, le Gaz, phosphate, etc. Et que ce pays si riche soit parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. »





Une énième dénonciation pour rejeter les motifs fallacieux qui, selon lui, ont conduit à l’arrestation d’Adama Gaye, à savoir, offense au chef de l’État, atteinte à la sureté de l’État. « L’offense au chef de l’état et l’atteinte à la sûreté de l’état, sont ce qu’on appelle des articles fourre-tout , des articles bateau où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et son contraire. Nous pensons que ces deux articles sur la base desquels notre frère, notre camarade Adama Gaye a été arrêté, sont des prétextes fallacieux qui ne cachent qu’une seule chose, la fébrilité du président Macky Sall et de son administration devant les accusations dont ils n’arrivent toujours pas à se laver. Il est inacceptable dans ce pays qu’Aliou Sall, parce qu’il est le frère du président ne soit pas inquiété. Si Aliou Sall a un frère président, Adama Gaye a une famille composée de citoyens, de patriotes et de démocrates… »



« Nous exigeons que « monsieur volonté », nous exigeons que « monsieur désir » libère dans les meilleurs délais notre frère, notre camarade, le combattant Adama Gaye. » conclura Guy Marius, plus que jamais décidé à porter à bras le corps ce nouveau combat parmi tant d’autres batailles déjà engagées.