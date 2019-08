Guy Marius Sagna réagit à la suite de la mort de 2 détenus à la MAC de Rebeuss : « Si la version de l'administration pénitentiaire est vraie, cela ne me surprendrait pas ».

"Un traitement inhumain et dégradant"! C'est l'un des aspects que l'activiste Guy Marius Sagna a souligné en guise de réaction après l'annonce de la mort de deux (2) détenus à la maison d'arrêt de Rebeuss, précisément à la chambre 11.

Selon le membre du Frapp France dégage, "seuls ceux qui sont à Rebeuss et qui ont assisté à cet événement douloureux peuvent réellement vous dire ce qui s'est passé". Joint par Dakaractu, Guy Marius Sagna estime qu' "en général, plein de choses s'y passent mais la version officielle n'a rien à voir avec la réalité". Ceci étant, l'activiste "ne dit pas que la version de l'administration pénitentiaire est inexacte. Mais beaucoup de choses qui s'y passent ne sont pas relatées à l'extérieur".

Toutefois, "si cette version venant de l'administration pénitentiaire est vraie, cela ne me surprendrait pas", estime l'activiste qui est sorti récemment de la MAC où il a vu les conditions dans lesquelles se trouvaient les détenus.

"Les 48 chambres de Rebeuss sont toutes dépourvues d'extincteur...", déplore t-il. Donc cela peut favoriser des dégâts qui peuvent être regrettables.