Guy Marius Sagna au nouveau gouvernement: « Soyez des ministres d’un Sénégal souverain et d’une Afrique unie… »

Le député Guy Marius Sagna lui, préfère attirer l’attention des nouveaux membres du gouvernement sur les urgences. Généralement. Ce sont des « félicitations, des ‘Ndokalé ou encore que sais-je… ». Mais le parlementaire et membre du Pastef les invite simplement au travail parce qu’il y a énormément à faire.



« Soyez des ministres au service des Sénégalais.e.s ! Soyez des ministres de rupture! Soyez des ministres de la bonne gouvernance ! Soyez des ministres au service de la justice et de la vérité ! Soyez des ministres au service des plus vulnérables ! Soyez des ministres au service d'un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine et unie ! » fait remarquer le député déclinant dans la foulée, ses encouragements à la nouvelle équipe qui va accompagner le Premier ministre Ousmane Sonko dans sa tâche.