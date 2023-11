Guy Marius Sagna : "Le Sénégal perd 300 terrains de football chaque jour à cause de la désertification. "

Le vote du budget du ministère de l'Environnement s'est ouvert ce lundi 20 novembre 2023. À cette occasion, le député et candidat à l'élection présidentielle Guy Marius Sagna a révélé que le Sénégal perd plus de 300 terrains de football chaque année à cause de la désertification.



"Le 28 août 2023. Omar Ba, le Directeur de l'agence de la Grande Muraille verte avait déclaré dans les colonnes du journal Le Soleil que le Sénégal perd plus de 300 terrains de football à cause de la désertification.", mentionne le député.



Selon lui, la lutte pour l'arbre et la forêt est devenu décisive pour nous.