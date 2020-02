Guy Marius Sagna : L’insoumission ou la rébellion dans un éternel activisme...

Il est très connu pour ses nombreuses prises de position, sa lutte permanente pour la liberté et la démocratie. Son objectif est toujours centré dans la lutte et son implication dans le combat qu’il a déjà entamé.







À 40 ans déjà, l’activiste qui s’est engagé dans la lutte anti-impérialiste pour, dit-il, «défendre les intérêts nationaux au prix de la liberté» à travers cette plateforme dénommée FRAPP France Dégage, devient ainsi, «un trouble-fête» face aux gouvernants.



Plusieurs sénégalais s’interrogent sur le vécu de l’activiste et notamment au sein de sa famille, ses proches et amis. Dakaractu, après s’être posé la question de savoir, où habite sa famille ? Qu’est-ce qu’elle pense de cette lutte panafricaniste que mène Guy Marius Sagna ?







Qui est réellement l’homme qui est venu bouleverser l’architecture liée à la revendication des droits humains ?



Nous avons tenté d’aller à la rencontre de certains de ses proches, à l’image de Séga Bassène, un cousin qui a vécu et connu Guy Marius Sagna dans les moments les plus marquants de sa vie.







Un enfant doué et intelligent







« Guy Marius Sagna était si doué et intelligent. Il n’avait pas, durant son enfance et tout le long de son cursus scolaire, de difficultés pour apprendre et assimiler ses cours. C’était un enfant qui avait un don dans ce domaine et d’ailleurs, tout ce que disait son professeur à l’école, il l’assimilait», nous fait savoir un des membres de sa famille. Il avait même la sympathie de sa famille et plus encore, celle de sa mère adoptive, Geneviève Manga qui avait, nous renseigne-t-on, un grand espoir sur l’homme.



Un parcours empreint d’espoir, selon son cousin, Sèga Bassène qui partageait avec l’activiste la même chambre.







Quelques membres de la famille réservés à tout témoignage sur l’homme







C’est soit pour des raisons de principe ou simplement « parce que des malentendus ou incompréhensions ont entraîné cette position de certains membres de la famille à ne pas vouloir se prononcer sur le cas du leader du mouvement FRAPP/ France-dégage.»



Déjà, Dakaractu, après avoir joint au téléphone, celle qui a élevé Guy Marius Sagna (sa mère adoptive), n’a pu donner les impressions de celle-ci sur le cas de l’activiste.







« Désolé, mais je ne pourrais me prononcer sur son cas ». Tels sont les propos recueillis de la part de Geneviève Manga qui a « probablement des raisons valables pour se munir du silence ». A-t-elle été désobéie par Guy Marius Sagna ? Qu’est ce qui se cache réellement derrière cette réticence qui ne dit pas son nom ?







Séga Bassène, connaissant l’homme « dans son essence », d’asséner : « Nous partagions la même chambre. Mais quand il s’est marié, il est allé vivre seul pour commencer à se préparer à une nouvelle vie et se responsabiliser. Certes, il n’était pas quelqu’un de stable, mais il avait une vie professionnelle riche et très variée en passant par Kolda, Tamba et Kédougou… »







Une méthode dans le combat, décriée par la famille







Activiste jusqu’au bout et éternel insurgé dans les différents combats qu’il mène tels que la lutte contre le Franc CFA, l’ingérence de la France dans les politiques africaines, la hausse du prix de l’électricité entre autres.



Guy Marius Sagna est une personne qui prenait des décisions qui étaient parfois décriées par la famille.







« Quand tu lui demandais de revoir sa stratégie, il s’obstinait à faire impérativement ce qu’il veut », renseigne Séga Bassène. Et ce dernier d’ajouter : « Quand on s’est croisé un jour à l’église, je lui ai suggéré de revoir sa stratégie de lutte mais il m’a répondu sans ambiguïté qu’il continuera la lutte, quel que soit le prix payer. » Il faut dès lors remarquer que ses initiatives unilatérales lui ont valu ce comportement indésirable de la part de plusieurs membres de sa famille.







Selon notre source, « Guy Marius Sagna a toujours été un homme de principe, quelqu’un qui prend le temps de dire non à l’injustice, même pendant qu'il était à l’université avec son implication dans les activités du KEKENDO (une association d’étudiants pour le développement de la Casamance) pour défendre les intérêts des étudiants et dire non à la manipulation.







Le porteur de voix du front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine ne fait guère l’unanimité dans la formule qu’il adopte pour mener ses combats, mais reste une personne plus ou moins comprise par certains de ses proches qui l’acceptent comme tel et comprennent sa démarche.