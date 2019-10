Guy Marius Sagna : " J'ai personnellement appellé Sory Kaba pour lui exprimer toute ma solidarité..."

L'activiste et membre du front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricaine ( FRAPP) n'a pas raté l'occasion de donner son avis sur le limogeage du responsable politique de Fatick. Guy Marius Sagna estime avoir reconnu que ce décret qui a démis Sory Kaba de ses fonctions est tout simplement "une attitude de la part du président qui tend vers un possible 3e mandat".

"Ce qui est en train de se dessiner à travers certains pays comme la Guinée, la Côte D'Ivoire doit nous pousser à nous demander si le président Macky Sall est prêt pour dénombrer des cadavres..." se demande l'activiste sur les ondes de la RFM.

Comme pour mettre en garde contre toute tentative de manipuler la constitution en vue de faire ce 3e mandat gros de tous les dangers.

Pour lui, cette sortie de Sory Kaba montre simplement qu'il y'a des gens qui expriment librement leur opinion et qui méritent d'être soutenu dans cette dynamique. C'est pourquoi, Guy Marius Sagna dira "qu'il a personnellement appellé le désormais ex directeur général des sénégalais de l'extérieur", pour le féliciter de sa constance". Il touve toutefois que les citoyens sénégalais ont le devoir de s'opposer à ce possible 3ème mandat qui se profile...