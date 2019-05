Guy Marius Sagna, Abdourahmane Sow et Cie finalement déférés au parquet, ce lundi 6 mai 2019

Les initiateurs de la manifestation de protestation populaire contre la révision de la Constitution, le samedi dernier, viennent d’être déférés au parquet. Il s’agit en l'occurrence de Guy Marius Sagna (Frapp France dégage), Babacar Diop (Secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, Vision citoyenne); Ousmane Ndiaye (Génération sentinelle pour la République, par ailleurs Sg de M23) et d'Abdourahmane Sow (Cellule orientation et stratégie (Cos/M23).



Ces derniers ont été conduits ce matin au Tribunal de grande instance de Dakar où ils feront face aux juges. Lesquels décideront de leur sort. Il faut rappeler que ces 4 leaders font partie des signataires d’un communiqué appelant ‘’tous les démocrates, tous les progressistes, tous les dignes fils et filles du Sénégal à se mobiliser devant l’Assemblée nationale. Ce pour dire que ‘’la sortie du Sénégal de la pauvreté, du sous-développement passe par l’implication de tous les citoyen(e)s sénégalais(e)s et non par une hyper-concentration des pouvoirs du président de la République (…). Et surtout dénoncer énergiquement le projet de révision constitutionnelle du président Macky Sall. Un projet qu’ils disent rejeter. Car, le jugeant ‘’moralement indigne, politiquement indigeste et démocratiquement indigent’’.