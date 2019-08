Guy Marius Sagna : « Ce que Khalifa Sall m’a dit en prison... »

Même s’il préfère ne pas aborder la lettre qui lui a été attribuée alors qu'il était en prison, Guy Marius Sagna est revenu en long et en large sur son séjour carcéral. L’activiste affirme par exemple avoir eu tout le mal du monde pour rencontrer Khalifa Sall ou Adama Gaye. « Que ce soit pour Khalifa et pour Adama Gaye, c'était très difficile de les approcher parce que déjà les croiser c’était ameuter tous les gardes. Je n'étais pas en isolement mais c'était tout comme. Tout était fait pour que je ne parle quasiment à aucun détenu. Il ne fallait surtout pas que je vois où j'entende des choses » dit-il.



L'activiste de confier : « j’ai eu à croiser mon ami et grand frère Khalifa Sall. Il était fort, digne, s'inquiétant plus pour moi et les sénégalais que pour lui-même. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit : « Guy, j’espère que tu vas sortir bientôt ». « Je lui ai dit « j’espère que vous allez sortir très vite ».

Il m'a répondu : « Sortez d’abord, on s'occupera de moi après ».

Voilà l’homme que j'ai vu, tout le temps de blanc vêtu», confie-t-il.