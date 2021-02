Guirassy chez Ousmane Sonko ce matin : « Cette élimination systématique des opposants n’est pas une bonne chose pour le gouvernement »

Selon lui, le leader accusé de viol est dans un bon état d’esprit.Il a touché quelques mots en ce qui concerne la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko.Guirassy déclare que cela ne serait pas du tout « conforme » et que cela ressemble effectivement à un complot dans le but d’éliminer un opposant redoutable.Il poursuit « Je m’adresse aux collègues de la majorité, cette élimination systématique des opposants n’est pas une bonne chose pour le gouvernement », avant de souligner que les propos qu’il a tenus vont dans le sens d’un appel à la sérénité. « Il faut être inintelligent pour refuser de voir la réalité en face. »Le député Guirassy en parfaite concordance avec sa fonction, a parlé au nom du peuple. « On condamne la violence et un appel à l’insurrection, mais depuis longtemps Sonko est pris pour cible, le problème c’est comment les choses ont pu en arriver là. »Très neutre dans sa position, le député n’a pas essayé de prendre parti, mais il est manifestement confus de la tournure prise par les événements. Il soutient que lui personnellement condamne tout acte de violence perpétré, mais estime néanmoins que « c’est le peuple qui s’est manifesté de manière spontanée... »