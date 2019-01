Guinguinéo : la section communale du PUR exige la validation des candidatures de Karim Wade et Kalifa Sall et récuse Aly Ngouille Ndiaye.

En point de presse à Guinguinéo, les responsables du parti de l'unité et du rassemblement se sont d'abord réjouis de la validation de leur parrainage par le Conseil constitutionnel. Un passage qu'ils qualifient d'une simple confirmation de la représentativité de leur parti. Selon ces partisans du Président Issa Sall, leur mentor a toujours affirmé que les opérations liées au parrainage ne constituent en aucun cas un problème pour leur formation politique bien qu'il s'est toujours opposé à l'idée d'instituer le parrainage à quelques mois des élections : « c'est une façon de changer les règles du jeu à quelques jets des élections », ont-ils fulminé. S'agissant du fichier électoral, les partisans du Pur dénoncent la non mise à disposition de ce document à l'opposition, ce qui dénote selon eux, un manque transparence à une bonne élection. « L'invalidation du parrainage des autres candidats à la candidature ne nous surprend absolument pas parce que le parti au pouvoir est la seule formation politique à disposer du fichier électoral... Ces gens du pouvoir sont donc libres de faire ce qu'ils veulent avec ce document ».



Ce face-à-face avec les journalistes était aussi l'occasion pour ces responsables communaux du PUR, de revenir sur les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall. Ces souteneurs de l'honorable député Issa Sall déclarent que la participation de Karim Wade et Kalifa Sall à la présidentielle de février prochain demeure une condition sine qua non à la bonne tenue d'une élection libre, transparente et apaisée. Le cas de l'actuel ministre de l'intérieur s'est aussi invité à ce point de presse. Ces opposants se veulent clairs : « Aly Ngouille Ndiaye n'organisera pas la présidentielle de févier prochain », ont-ils conclu.