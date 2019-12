Guinguinéo : Pape Malick Ndour promeut "le programme des élèves de la toute dernière chance".

Lors de la journée de l'excellence de Guinguinéo, organisée par l'inspection de l'éducation et de la formation( IEF), le président du Conseil départemental est revenu de long en large sur le programme que son institution a mis en place pour accompagner les potaches qui échouent dans le public.

" Madame le gouverneur l'a souligné, nous devons aussi avoir une pensée à l'endroit des autres qu'on doit encore aider, en l'occurrence les élèves qui n'ont pas la chance de continuer leurs études dans les écoles publiques. C'est la raison pour laquelle, nous avons pensé mettre en place un système qui peut être critiqué pour être amélioré. Et c'est le système qui consiste à donner la dernière chance aux élèves. J'ai un lien affectif avec ce programme et c'est l'occasion de dire à tout le monde d'accompagner et d'aider le Conseil départemental à sauvegarder ce programme qu'est le programme des élèves de la toute dernière chance…", a informé Mr Pape Malick Ndour.



À signaler que madame le gouverneur de Fatick, Seynadou Guèye, a été la marraine de la journée de l'excellence de l'IEF de Guinguinéo. Une journée qui a permis de récompenser les meilleurs élèves du département, les enseignants, les directeurs d'écoles etc...