Guinguinéo : Pape Malick Ndour inaugure une maternité de dernière génération à Nguékhokh.

Le président du Conseil départemental de Guinguinéo a inauguré ce week-end la toute nouvelle maternité du village de Nguékhokh, dans la commune de Khelcom Birame. Construite à hauteur de 25 millions, équipée de matériaux de dernière génération et de commodités dont des salles de bain, cette nouvelle structure sanitaire, d'après Mr Ndour, est la deuxième du genre après celle de Mbadakhoune.

Cette initiative entre ainsi dans le cadre du programme "maternité moderne villagoise" visant à doter l'ensemble des communes de cette zone de maternités à l'instar des femmes de la ville.

"À l’instar des femmes du Point-E qui accouchent dans des cliniques ou celles de Kaolack qui vont au centre hospitalier régional, les braves dames de Guinguinéo vont désormais bénéficier d’infrastructures modernes aux normes définies par le ministère de la Santé. Deux autres vont être installées dans le courant de l’année 2020, et tout le département va en bénéficier d’ici 5 ans », a-t-il laissé entendre.



« Au cours de cette cérémonie, le Conseil départemental de Guinguinéo, avec à sa tête son président, a offert deux échographes et promis d'augmenter la dotation. " Pour une simple échographie, nos femmes faisaient des dizaines de kilomètres de piste avec des charettes, ainsi pour 2019, les 3 communes les plus enclavées, notamment Mboss, Ngathie et Fass ont bénéficié d’un échographe. Et d’ici 3 mois, 3 autres communes vont être bénéficiaires de ce programme. Pour ce qui est des ambulances, en plus des 4 données par l’État central, le Conseil départemental a programmé l’achat de 8 ambulances dont les 4 sont déjà acquises », a t-il conclu...