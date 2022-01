Guinguinéo / Nécrologie : décès de Cheikh Mouhamadou Kabir Sarr Khalife de Cheikh Mouhamadou Moustapha Sarr.

La communauté musulmane est encore frappée par un deuil. En effet, la famille religieuse de feu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sarr de Guinguinéo, tous les membres du mouvement Al Hillyuna et du Dahira Ansar, El hadj Cheikh Tidiane Sarr et l'ensemble de ses frères, informent du décès de Cheikh Mouhamadou Kabir Sarr, Khalife de Cheikh Mouhamadou Moustapha Sarr. Le saint homme a été rappelé à Dieu ce dimanche 16 janvier 2022 à Guinguinéo.



Les condoléances seront reçues ce lundi 17 janvier à Guinguineo. Dakaractu présente ses sincères condoléances à la population de Guinguinéo et à toute la communauté musulmane.