Guinée: les ex-ministres Albert Damantang Camara, et Ibrahima Kourouma écroués pour détournement présumé

L'ex-ministre de la Sécurité sous Alpha Condé (2010-2020), Albert Damantang Camara, et l'ex-ministre de l'Urbanisme et de l'habitat, Ibrahima Kourouma, ont été placés sous mandat de dépôt à Conakry par la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Ils sont poursuivis pour « détournement et complicité de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment », a précisé Me Bangoura. Ils ont été écroués à la maison centrale de Coronthie.