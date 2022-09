Guinée : gel des avoirs parmi les sanctions ouest-africaines contre la junte.

Les dirigeants des Etats ouest-africains ont décidé d'infliger un gel des avoirs financiers et une interdiction de voyager à des membres de la junte au pouvoir en Guinée face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir, indique un communiqué publié après un sommet extraordinaire jeudi.



Les leaders des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) réunis jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU ont aussi décidé "la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur de la Guinée par les institutions financières de la Cédéao", dit le communiqué final de la réunion consulté vendredi par l'AFP.



Les Etats membres vont rappeler pour consultations leurs ambassadeurs accrédités en Guinée.



La Cédéao donne un mois à partir du 22 septembre aux autorités guinéennes pour accepter un délai "raisonnable et acceptable" pour céder la place à des civils élus, "sous peine de sanctions plus sévères".



La Cédéao s'est jusqu'alors dite prête à accepter une période transitoire de deux ans avant le retour des civils au pouvoir. La junte qui a pris la tête du pays par la force en septembre 2021 persiste à vouloir s'y maintenir trois ans.