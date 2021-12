Guinée: en exil depuis 2009, Moïse Dadis Camara de retour à Conakry

Après l’autorisation donnée par la junte au pouvoir en Guinée aux ex-chefs d'État Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara de revenir dans leur pays pour raison "humanitaire", le dernier nommé également appelé Moïse Dadis Camara depuis sa conversion au catholicisme en 2010, vient de refouler le sol Guinéen. C’est à bord d’un avion spécial que l’ancien Chef d’Etat qui avait en 2008, quelques heures après l'annonce de la mort de Lansana Conté, pris le pouvoir, est revenu au pays après de longues années d’exil du côté du Burkina Faso. Il avait en effet été blessé à la tête en décembre 2009, et hospitalisé au Maroc puis au Burkina Faso.

Il est tenu pour responsable pour rappel du massacre du 28 septembre 2009, d’au moins 157 personnes et des viols de 109 femmes dans un stade après un meeting.