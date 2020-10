Guinée : Un taux de participation problématique à Faranah, Ablogui demande des explications à la CENI.

Les résultats partiels donnés par la Commission électorale nationale indépendante montre que dans cette région le taux de participation est de l’ordre de 100,14%.



En clair, alors que le nombre d’inscrits s’élève à 156 097, le nombre de votants selon la CENI est de 156 315. Un surplus de 218 votants qui inquiète Ablogui. « Ce taux de participation anormalement élevé (au-delà de toutes les personnes inscrites, 218 autres ont voté) engendre une situation de non-conformité entre les résultats publiés par la CENI et ceux affichés dans les bureaux de vote de la région de Faranah », relève la plateforme qui a mobilisé des observateurs pour surveiller le scrutin de dimanche dernier.



Une surveillance qui lui a permis de constater que « La dizaine de procès-verbaux de bureaux de vote de la commune urbaine que nos e-observateurs ont remonté, affichent des taux de participation variant entre 66 et 90% ».



Constatant cette anomalie, Ablogui sollicite la CENI « de bien vouloir apporter des éléments explicatifs et crédibles qui fondent les résultats mentionnés ci-haut ».



Selon des résultats partiels communiqués par la CENI suite à la sortie de Cellou Dalein Diallo se proclamant vainqueur de l’élection, Alpha Condé serait en tête dans au moins quatre communes de la capitale. Une surenchère qui a déjà plongé la Guinée dans un climat de violence partie pour ne pas connaître de baisse. Déjà une dizaine de partisans de l’opposant Cellou Dalein Diallo sont tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité.