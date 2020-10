Guinée : Son domicile encerclé par les forces de l'ordre, Cellou Dalein Diallo alerte et menace.

Au lendemain des échauffourées ayant causé trois morts selon les dernières informations reçues, le domicile de Cellou Dalein Diallo a été encerclé par les éléments des forces de l'ordre en début d'après-midi.



"À mon retour du bureau vers 16h, dès que je suis entré dans la maison, les forces de l'ordre sont venus bloquer tous les accès menant à mon domicile. Et ils ont garé un peu partout leurs engins", a alerté Cellou Dalein Diallo sur les ondes de la 2STV.



Ce qui montre aux yeux de Cellou Dalein Diallo que le président sortant Alpha Condé est en train de falsifier les résultats issus des urnes.



"Nous en déduisons que Alpha Condé veut falsifier les résultats et il est en train de fabriquer ses propres résultats en concert avec les autorités administratives et militaires du pays. Ce que nous n'accepterons pas, car nous avons reçu tous les résultats issus des bureaux de vote ce qui me faire dire que j'ai remporté la présidentielle dès le premier tour", précise le leader de l'UFDG qui promet de se dresser contre ce qu'il considère comme une forfaiture.



Nous y reviendrons!